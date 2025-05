Amadeus, non si era mai saputo prima: il retroscena velenoso su “Affari Tuoi”

Personaggi TV. Dietro il successo clamoroso di Affari Tuoi, c’è un dettaglio che nessuno conosceva. A rivelarlo è stato proprio Amadeus, che ha confidato in un’intervista che il celebre gioco dei pacchi era stato praticamente “abbandonato”. Quando gli fu proposto, tutti lo guardarono con sospetto. “Era un programma morto, mi guardavano come un pazzo”, ha dichiarato il conduttore, che ha poi trasformato quello che sembrava un flop annunciato in uno dei format di punta di Rai 1. Oggi però Affari Tuoi è passato nelle mani di Stefano De Martino, e Amadeus è pronto a voltare pagina. Il suo nuovo inizio si chiama Like a Star, e debutterà proprio stasera, 14 maggio, in prima serata su Canale Nove.

Un nuovo talent su Canale Nove: Like a Star parte questa sera

Like a Star è il nuovo programma condotto da Amadeus per il gruppo Discovery. Ogni mercoledì in prima serata, il conduttore guiderà una gara musicale che mescola la passione per il canto alla capacità di impersonare i propri idoli. Un format ibrido che richiama, almeno per atmosfera, programmi di successo come Tale e Quale Show o X-Factor, ma con un tocco più intimo e personale.

I concorrenti, infatti, non solo si esibiranno, ma racconteranno retroscena inediti delle loro vite, storie di riscatto, passione e sogni ancora da realizzare. “Il loro talento non è solo saper cantare, ma saper interpretare il proprio mito”, ha spiegato Amadeus in fase di presentazione.

