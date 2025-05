Stefano De Martino sbarca in prima serata con un nuovo show, ecco chi lo affiancherà

Personaggi Tv. Dopo il trionfo di Affari Tuoi, Stefano De Martino si prepara a conquistare anche la prima serata di Rai 1. La tv di Stato punta sempre più sul conduttore partenopeo, affiancandolo a una leggenda della musica italiana. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe in cantiere un nuovo show che li vedrebbe protagonisti insieme. Ecco tutti i dettagli trapelati sul progetto che potrebbe cambiare il volto dell’intrattenimento Rai.

De Martino superstar: dopo Affari Tuoi, un nuovo show su Rai 1

Il 2025 potrebbe essere l’anno della definitiva consacrazione per Stefano De Martino come volto di punta della Rai. Dopo aver traghettato Affari Tuoi a risultati record con una media del 28% di share e oltre 6 milioni di spettatori a sera, l’ex ballerino diventato conduttore sembra pronto a fare il grande salto: dalla fascia dell’access prime time alla prima serata di Rai 1. Un passo importante, che conferma la fiducia che Viale Mazzini ripone in lui. Come riporta il sito Affari Italiani, i dirigenti Rai starebbero lavorando a un nuovo format originale che potrebbe vedere De Martino protagonista a partire dal prossimo autunno. Non si tratta di un semplice show d’intrattenimento, ma di un progetto pensato per valorizzare il carisma, la spontaneità e l’ironia che il conduttore ha dimostrato di saper portare anche su palcoscenici più “istituzionali”.

La scalata di De Martino

Il passaggio alla prima serata di Rai 1 segna anche un cambio di passo strategico per Stefano De Martino. Dopo anni passati a coltivare successi su Rai 2, dove ha rilanciato Stasera Tutto è Possibile con risultati oltre ogni aspettativa, ora si apre per lui una nuova fase. L’addio al secondo canale coincide con una chiara promozione, frutto della capacità del conduttore di conquistare anche il pubblico più esigente della rete ammiraglia. De Martino ha dimostrato di essere molto più di un ex volto di Amici o di un personaggio da gossip. Oggi è un professionista riconosciuto, con uno stile personale e inconfondibile, che sa muoversi con disinvoltura tra l’ironia e l’empatia. La Rai ha capito il suo potenziale e intende investirci con decisione. Chi potrebbe affiancare il conduttore in questo nuovo progetto? C’è già un nome che circola.

