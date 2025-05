Personaggi tv. Avete mai visto dove abita Milly Carlucci? L’appartamento extra lusso è nel cuore di Roma – Se Milly Carlucci fosse un ambiente domestico, sarebbe esattamente come la sua casa: raffinata, senza tempo, con una punta di teatralità e una solidissima eleganza di fondo. Un luogo dove ogni dettaglio racconta una storia, e ogni scelta estetica riflette la personalità di chi la abita.

Leggi anche: Cecilia e Belen Rodriguez perché non si parlano più? Spunta il retroscena

Leggi anche: “Sta arrivando lui”: secondo bebè per l’amata coppia di “Uomini e Donne”

Avete mai visto dove abita Milly Carlucci? L’appartamento elegantissimo è nel cuore di Roma

Anche se è nata a Sulmona, Milly Carlucci è romana d’adozione fin da bambina, e ha scelto di restare legata alla Capitale per la sua vita familiare. Oggi vive nella zona della Camilluccia, quartiere verde e signorile del nord della città, insieme al marito Angelo Donati (ingegnere e costruttore), con cui è sposata dal 1985. La coppia ha due figli, Angelica e Patrick. Il cuore pulsante della famiglia è quella casa immersa nella quiete residenziale romana, circondata dal verde e dal profumo dei tigli in fiore. La casa di Milly Carlucci è molto più di un’abitazione: è uno spazio intimo dove il gusto per il bello si manifesta in ogni stanza, anche se con quella discrezione tipica di chi non ha nulla da ostentare.

Leggi anche: “L’Isola dei famosi”, perché Loredana ha nominato Mario Adinolfi: nessuno se lo aspettava

Leggi anche: “Belve”, salta la puntata: cosa succede e il motivo

Dove abita Milly Carlucci? Ecco l’arredamento della casa

Nonostante la sua proverbiale riservatezza, la conduttrice ha condiviso qua e là alcuni scorci della sua dimora sui social, soprattutto tramite brevi video girati su Instagram. E a colpo d’occhio si intuisce subito che il suo senso dello stile non si esaurisce davanti alle telecamere. Il salotto (la zona che più spesso fa da sfondo ai suoi video) è uno spazio accogliente e sofisticato. Pavimenti in parquet dai toni caldi, pareti in tinte chiare come il beige o l’avorio, tendaggi leggeri e raffinati. I divani spaziano dalle nuance neutre del crema fino ai toni più decisi, come il rosso, che ritroviamo anche in alcune tende, realizzate con tessuti pregiati, tra cui seta egiziana – una delle piccole grandi fissazioni della padrona di casa. Il risultato è un ambiente che comunica calore e armonia.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva