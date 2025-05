“Sta arrivando lui”: secondo bebè per l’amata coppia di “Uomini e Donne”

Una giovane coppia si prepara a una nuova avventura: l’arrivo di un secondo figlio. Le loro giornate attualmente sono scandite dai giochi della primogenita, dalle risate condivise e dai preparativi per accogliere il nuovo membro della famiglia. Ogni oggetto nella casa racconta una storia d’amore, di crescita e di speranza per il futuro.

Leggi anche: Caos a “Uomini e Donne”, Gianmarco sotto accusa: cosa succede

Leggi anche: “Uomini e Donne”, corteggiatrice crolla e pianta in asso Gianmarco: il motivo

“Uomini e Donne”, secondo bebè in arrivo per l’amata coppia

Una delle coppie più amate nella storia di “Uomini e Donne” ha annunciato l’arrivo del loro secondo figlio. “Sta arrivando lui… Non lo conosciamo ancora, ma lo amiamo da sempre. Arriverà a portare scompiglio, risate nuove, notti più corte… ma anche un amore che non si può spiegare. Un amore che non si divide, ma che si moltiplica e fa esplodere di gioia la nostra famiglia“, ha scritto sui social. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)