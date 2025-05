News tv. “Belve”, salta la puntata: cosa succede e il motivo – Colpo di scena nella giungla catodica di Rai 2: “Belve” salta un giro. La terza puntata del programma cult condotto da Francesca Fagnani non andrà in onda martedì 13 maggio come previsto, lasciando orfani i fan delle interviste più spietate (e godibili) della tv italiana. Dopo una partenza già segnata da imprevisti (la puntata d’esordio era slittata a causa della morte di Papa Francesco) la popolarissima trasmissione deve fare i conti con un nuovo ostacolo.

Il tam tam sui social è partito subito dopo il post della Fagnani su Instagram. Nessun allarmismo, solo un messaggio secco: «Ci vediamo martedì prossimo», che ha acceso la curiosità dei più attenti. Sì, perché quel “prossimo” rimanda direttamente al 20 maggio, data ufficiale della messa in onda del prossimo episodio. Ma cosa c’è dietro questo secondo stop? Una censura improvvisa? Ospiti troppo scomodi? Una lite con i vertici Rai? No, niente di tutto ciò. Anche se, ammettiamolo, un po’ di mistero fa sempre bene al format.

Eurovision, la vera ‘belva’ del martedì sera

La realtà è molto più semplice, “musicale” verrebbe da scrivere. “Belve” si prende una pausa per fare spazio all’Eurovision Song Contest 2025, che debutta proprio il 13 maggio in diretta da Basilea. Rai 2, infatti, trasmetterà la prima semifinale dell’evento europeo più glitterato dell’anno, lasciando Fagnani e il suo graffiante divano in stand-by. Alle 21.00 l’appuntamento è dunque con le note dell’Eurovision, dove Lucio Corsi rappresenterà l’Italia con la sua canzone “Volevo essere un duro”. Un titolo che, detto tra noi, sarebbe perfetto anche per una puntata di Belve. Ma quando tornerà in onda la Fagnani con le sue temutissime interviste?

