News tv. Nuovo game show per Amadeus e al suo fianco vuole proprio lei: clamoroso ritorno tv – La macchina organizzativa è già in moto. Il nuovo programma di Amadeus sul Canale Nove si preannuncia come uno degli eventi televisivi più attesi dell’estate, e il conduttore non ha perso tempo nel costruire questo fresco progetto.

Leggi anche: Avete mai visto dove abita Milly Carlucci? L’appartamento elegantissimo è nel cuore di Roma

Leggi anche: Cecilia e Belen Rodriguez perché non si parlano più? Spunta il retroscena

Nuovo game show per Amadeus e al suo fianco vuole proprio lei: clamoroso ritorno in tv

Il game show si chiama The Cage – Prendi e Scappa, andrà in onda a partire da giugno in access prime time, e promette ritmo, adrenalina e una formula internazionale già rodata con successo all’estero. Ma la vera curiosità è: chi affiancherà Amadeus in questa nuova sfida? A rivelarlo è stato Giuseppe Candela, nella sua rubrica sul settimanale Chi. E la risposta, per molti, ha il sapore di una sorpresa (gradita). Il conduttore, infatti, ha scelto al suo fianco una figura femminile che conosce bene le dinamiche dello showbiz, che ha saputo reinventarsi più volte e che in questi mesi è al centro di una vera e propria “rinascita professionale”.

Leggi anche: “L’Isola dei famosi”, perché Loredana ha nominato Mario Adinolfi: nessuno se lo aspettava

Leggi anche: “Belve”, salta la puntata: cosa succede e il motivo

Nuovo game show per Amadeus sul Nove: chi lo affiancherà

Si tratta di Giulia Salemi, che torna finalmente in tv in un ruolo del tutto nuovo per lei: sarà la co-protagonista di The Cage, all’interno di un format che prevede – anche nella versione americana – una presenza femminile forte, dinamica, e perfettamente in sintonia con lo stile del programma. Una scelta che porta con sé tante aspettative, ma anche la conferma di quanto il suo profilo sia cresciuto negli ultimi anni. Dopo un periodo vissuto prevalentemente tra podcast, eventi, e maternità (è diventata mamma del piccolo Kian a gennaio, avuto dal compagno Pierpaolo Pretelli), Salemi si prepara a rimettersi in gioco sul piccolo schermo. E lo fa dalla porta principale, accanto a uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano, in una fascia oraria cruciale per il successo di un canale come Nove, sempre più competitivo sul fronte dell’intrattenimento.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva