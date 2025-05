Belen è stata operata, come sta e cosa è successo

Il periodo sembra farsi sempre più complesso per Belen Rodriguez. Dopo le voci sulla presunta rottura con la sorella Cecilia, che ha recentemente annunciato la sua gravidanza, la showgirl argentina ha sorpreso tutti rivelando di essersi sottoposta a un intervento chirurgico. Questa notizia ha immediatamente suscitato preoccupazione tra i suoi fan, dal momento che nessuno era a conoscenza dell’operazione imminente.

Belen operata

In un video pubblicato su Instagram, Belen ha condiviso le sue attuali condizioni di salute e le conseguenze dell’intervento, avvenuto pochi giorni fa. La rivelazione ha colto tutti di sorpresa, dato che non erano trapelate informazioni in precedenza. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)