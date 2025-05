“Sognando Ballando con le stelle”, il famosissimo ospite di Milly Carlucci: di chi si tratta

News Tv. La danza torna protagonista su Rai 1 con il secondo appuntamento di Sognando Ballando con le Stelle, lo spin-off dello storico show del sabato sera firmato Milly Carlucci. Dopo l’eliminazione del rapper Yoyo Flow, la sfida per diventare maestro ufficiale della prossima edizione entra nel vivo. Ma a catalizzare l’attenzione saranno anche i grandi ospiti, tra volti amatissimi del programma e nomi di spicco del mondo dello sport e dello spettacolo.

Il ritorno di Natalia Titova ed Emanuele Filiberto

Tra le sorprese della serata, ci sarà anche il ritorno sul parquet di due protagonisti storici del programma: Natalia Titova, ballerina amatissima e presente nelle prime dieci edizioni, ed Emanuele Filiberto di Savoia, vincitore della quinta edizione proprio in coppia con lei. Una reunion molto attesa dai fan della trasmissione, che potranno rivedere in azione una delle coppie più iconiche della storia di Ballando. Il principe e la maestra russa si esibiranno in una performance speciale per celebrare il successo del format e sottolineare il legame profondo che molti ex partecipanti continuano ad avere con il programma. Accanto a loro anche Massimiliano Rosolino, ex campione olimpico e compagno di vita della Titova, anch’egli volto familiare per gli spettatori Rai. Una serata all’insegna dei ricordi, ma con lo sguardo puntato sul futuro.

La gara continua: nove coppie ancora in gioco

Dopo l’uscita di scena di Yoyo Flow, sono nove le coppie ancora in lizza per conquistare il titolo di nuovo maestro della ventesima edizione di Ballando con le Stelle. La competizione si fa sempre più accesa e coinvolge aspiranti ballerini affiancati da volti storici del programma:

Chiquito con Anastasia Kuzmina

Aly-Z con Moreno Porcu

Yuri con Alessandra Tripoli

Eleonora con Luca Favilla

Vanessa con Carlo Aloia

Mario con Veera Kinnunen

Hugo con Giada Lini

Janiya con Pasquale La Rocca

Valentina con Nikita Perotti

Tutti saranno sottoposti al giudizio della giuria tecnica composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, mentre i tribuni del popolo — Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira, Rossella Erra e Matteo Addino — daranno voce al pubblico da casa.

