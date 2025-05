News tv. “Sei bugiarda”. L’Isola dei Famosi, il duro scontro tra le naufraghe: cosa è successo – Nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, Mirko ha scatenato un vero e proprio terremoto tra i giovani naufraghi. Tutto è nato quando, durante un confronto tra i due gruppi sull’isola, l’uomo ha rivelato un retroscena che ha fatto infuriare molti: Alessia Fabiani avrebbe raccontato agli autori di averlo visto aiutarli ad accendere il fuoco. Questo gesto, che per molti era vietato, ha costretto Mirko ad autodenunciarsi davanti a tutti.

“L’Isola dei Famosi”, duro scontro tra le naufraghe

Nonostante Nunzio si sia assunto tutte le responsabilità per la vicenda, i ragazzi non hanno affatto preso bene questa rivelazione. La tensione è salita alle stelle, e in mezzo a questo scontro è intervenuta anche Teresanna, che ha dato una sua opinione molto tagliente sulla questione. Durante la discussione, la naufraga ha provato a mediare, ma senza troppi giri di parole ha criticato duramente Alessia Fabiani. Da una parte Teresanna ha detto di credere che quest’ultima abbia fatto bene a denunciare l’accaduto, dall’altra non si è risparmiata: “Nunzio hai accettato l’aiuto per necessità, però Alessia ha fatto bene a denunciare il fatto… Non è giusto a livello umano, ma è giusto che lei abbia denunciato il falso tra virgolette… Più falso di lei però non c’è altro…”. Un’accusa pesante, che ha ulteriormente infiammato gli animi sull’isola.

La versione di Mirko e la replica di Alessia: botta e risposta infuocato

Nel daytime pomeridiano è andato in onda il confronto tra Mirko e i suoi compagni di avventura sull’Honduras, in cui il naufrago ha negato di aver visto Alessia: “Io lei neppure l’ho vista…”. Alessia, però, ha subito risposto con convinzione, ribadendo di averlo colto sul fatto insieme ad altri due testimoni: “Tu te la sei presa perché io ti ho visto… Te l’ho pure detto… Eravamo in tre…” La tensione è ulteriormente aumentata quando Mirko le ha risposto in modo piuttosto scontroso: “Dovevi farti i ca**i tuoi…”. Alessia non si è lasciata intimorire e ha risposto prontamente: “Non mi faccio i fatti miei… Sono in una comunità e non rischio di non mangiare perché io voglio stare qua…”. Nel confessionale Alessia ha poi spiegato di essere contenta che Mario, Dino e Omar le abbiano dato supporto in quel momento.

