Sinner approda su Rai 1 e stravolge il palinsesto: tutto quello che c’è da sapere

News Tv. È una giornata storica per il tennis italiano e, di riflesso, anche per la televisione pubblica. A distanza di settant’anni, l’Italia torna a sognare con due semifinalisti agli Internazionali di Roma: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Un evento che ha spinto la Rai a modificare radicalmente il proprio palinsesto, cancellando programmi di punta in favore della diretta sportiva. Ecco tutti i dettagli della clamorosa rivoluzione televisiva.

Rai, Sinner e Musetti rivoluzionano il palinsesto: salta “Affari Tuoi”

Il tennis è ufficialmente entrato nella programmazione di punta della Rai. La conferma è arrivata con la decisione della rete ammiraglia di trasmettere in prima serata la semifinale tra Jannik Sinner e Tommy Paul, in programma alle 20:30. Una scelta che ha avuto un impatto immediato: Affari Tuoi, lo show di successo condotto da Stefano De Martino, salterà la messa in onda. Non solo: anche lo speciale Sognando Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci rischia un importante slittamento. Secondo quanto riportato da Bubinoblog.it, infatti, il programma della Carlucci potrebbe andare in onda non prima delle 23:30, se la partita dovesse prolungarsi fino al terzo set. Una collocazione penalizzante, che testimonia quanto l’effetto Sinner abbia ormai un peso determinante anche sugli equilibri televisivi. I vertici Rai puntano tutto sull’atleta altoatesino, che rappresenta oggi una delle figure sportive più amate dal pubblico italiano.

Anche il pomeriggio stravolto: salta “La Vita in Diretta”?

Non è solo la fascia serale a subire modifiche: il tennis entra anche nel pomeriggio di Rai Uno, compromettendo il normale svolgimento dei programmi quotidiani. La seconda semifinale, quella tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, inizierà alle 15.30. Un orario che costringe Caterina Balivo a chiudere La Volta Buona con almeno mezz’ora di anticipo. Un taglio non irrilevante per un programma che punta molto sull’intrattenimento soft in fascia post-prandiale. Le conseguenze potrebbero estendersi anche al blocco successivo. Se il match dovesse andare per le lunghe, La Vita in Diretta con Alberto Matano rischia seriamente di non andare in onda. Un’ipotesi che al momento non è stata ufficialmente confermata, ma che è sul tavolo della direzione di rete. Inutile negarlo: il tennis ha la priorità, e ogni altra produzione deve cedere il passo al richiamo dell’evento sportivo.

