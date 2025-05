“Amici”, ecco chi vince: le previsioni e il preferito dei prof

News Tv. Siamo giunti alla stretta finale di Amici 24 e l’attesa è alle stelle. Dopo l’inaspettata eliminazione di Nicolò Filippucci, tutto è cambiato e i giochi sono apertissimi. I cinque finalisti rimasti in gara si preparano a contendersi il titolo di vincitore del talent show di Canale 5. Ma chi conquisterà davvero il pubblico? Scopriamo cosa dicono le scommesse e, soprattutto, chi scelgono i professori.

Leggi anche: “Affari Tuoi”, brutte notizie per i fan del programma: cosa succede

Leggi anche: “Chi scelgo tra TrigNO e Nicolò”: “Amici”, Pettinelli è costretta a prendere una decisione (VIDEO)

I finalisti di “Amici 24”: ecco chi si gioca la vittoria

La finale di Amici 24 si avvicina e con essa cresce la curiosità su chi salirà sul gradino più alto del podio. I cinque allievi rimasti in gara sono TrigNO (team Anna Pettinelli), Antonia (di Rudy Zerbi), Alessia e Daniele (entrambi guidati da Alessandra Celentano) e Francesco (squadra di Emanuel Lo). Tra loro, secondo il pubblico e gli analisti, Francesco sembra il più distante dalla vittoria: i bookmaker lo danno come primo possibile eliminato. Sorte simile per Daniele, che pur essendo tecnicamente preparato, non ha fatto breccia nel cuore del pubblico come altri concorrenti.

Leggi anche: “Viscido, scarafaggio!”. “Uomini e Donne”, Tina è una furia con il cavaliere: cosa è successo

Leggi anche: “Ci siamo lasciati”: addio alla famosa coppia italiana, l’annuncio furioso di lei

Le scommesse parlano chiaro: TrigNO e Antonia in testa

La corsa verso la vittoria vede protagonisti soprattutto TrigNO, Antonia e Alessia, ma i pronostici non sono affatto univoci. Il sito Sisal mette TrigNO in cima alla lista dei favoriti, sostenendo che la sua originalità musicale e personalità artistica potrebbero fare la differenza in finale. Subito dopo, troviamo Antonia, seguita da Alessia, considerata una delle migliori ballerine di questa edizione. Diverso il punto di vista di PlanetWin e GoldBet, che vedono Antonia come la probabile vincitrice, con Alessia seconda e TrigNO solo terzo. A incidere su queste quote potrebbe essere stata anche l’eliminazione di Nicolò Filippucci, dato per favorito fino a poche settimane fa. Ora, tutto è rimesso in gioco. Chi vincerà secondo i professori?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva