“Affari Tuoi”, brutte notizie per i fan del programma: cosa succede

News Tv. Lo stop di Affari Tuoi delude ancora una volta i telespettatori più affezionati. Il popolare game show di Rai 1, condotto da Stefano De Martino, salta anche nella serata di sabato 17 maggio 2025. Una scelta che ha fatto discutere, ma che nasconde motivazioni precise. Ecco cosa è successo, quando tornerà in onda e cosa prevede il palinsesto Rai nei prossimi giorni.

“Affari Tuoi” salta anche oggi 17 maggio 2025: il motivo

Non c’è pace per i fan di Affari Tuoi, che per la seconda serata consecutiva dovranno rinunciare al consueto appuntamento con il gioco dei pacchi. Dopo la cancellazione della puntata di venerdì 16 maggio – a causa della diretta del match di Jannik Sinner agli Internazionali di tennis di Roma – anche sabato 17 maggio 2025 lo show di Stefano De Martino non andrà in onda. La ragione, questa volta, è da ricercare nella programmazione speciale dedicata all’Eurovision Song Contest 2025, la cui finale sarà trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle 20:30. La manifestazione musicale, che quest’anno vede tra i protagonisti l’italiano Lucio Corsi, ha costretto la rete ammiraglia a rivoluzionare nuovamente il palinsesto dell’access prime time.

L’Eurovision “sfratta” “Affari Tuoi” e Vespa

La serata del 17 maggio si preannuncia completamente dedicata alla musica internazionale. Rai 1 ha infatti deciso di garantire ampio spazio alla finale dell’Eurovision, evento che ogni anno catalizza milioni di spettatori in tutta Europa. Oltre ad Affari Tuoi, salta anche l’appuntamento con “Cinque Minuti”, il programma quotidiano di Bruno Vespa, normalmente in onda poco prima del game show. La rete aveva già dimostrato una certa flessibilità nel palinsesto di prima serata. Il 9 maggio scorso, il gioco dei pacchi fu sospeso per uno speciale sull’elezione del nuovo Papa, Leone XIV, mentre il 21 e 22 aprile il programma venne interrotto per il lutto nazionale dopo la morte di Papa Francesco. Anche in queste occasioni, i cambiamenti improvvisi avevano suscitato commenti e reazioni da parte dei fan. Quando torna Affari Tuoi?

