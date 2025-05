News tv. Famoso conduttore si propone per “Domenica In”: Mara Venier avvisata, in Rai già festeggiano – Per chi pensava che Mara Venier avesse davvero appeso il microfono al chiodo, è il momento di ricredersi. Nonostante le ripetute dichiarazioni d’addio, Zia Mara è pronta a guidare Domenica In anche per la stagione 2025/2026, quella storica, quella delle cinquanta candeline. Un traguardo importante per uno dei programmi più longevi della televisione italiana e, a quanto pare, una tentazione troppo forte per lasciarsela sfuggire.

L’annuncio è arrivato a mezzo stampa, direttamente dalle colonne del Corriere della Sera, dove Mara Venier ha spiegato le ragioni dell’ennesimo “ritorno di fiamma” con la domenica di Rai Uno. “Ogni volta lo dico assolutamente convinta, ma lavorare fa molto bene, specie nei momenti difficili”, ha confessato con la sincerità disarmante che la contraddistingue. Ma stavolta c’è qualcosa di diverso nell’aria. Perché sì, Mara Venier tornerà. Ma Domenica In cambierà pelle.

Una “Domenica In” diversa: il format si fa corale

Non più la solita conduzione solitaria, non più un one woman show. Per la stagione del mezzo secolo, la Rai avrebbe proposto a Mara Venier una formula più leggera, più condivisa. “Voglio tornare allo spirito dei miei inizi”, ha detto Mara. Un desiderio di alleggerimento, sì, ma anche un modo elegante per preparare la staffetta. Quello che è certo è che Domenica In 2025/26 non sarà un’edizione qualsiasi. Sarà un evento celebrativo, una vetrina della tv pubblica, forse anche l’ultima passerella per la conduttrice che l’ha resa grande negli ultimi decenni. Ma mentre Mara Venier prepara il grande ritorno (o addio?), un altro volto amatissimo del piccolo schermo ha iniziato a farsi avanti per il dopo-Venier.

