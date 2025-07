Federica Panicucci, arriva la stangata da Mediaset: programma chiuso

Personaggi tv. Federica Panicucci e Roberto Poletti, che umiliazione da Mediaset: cosa è successo – Durante la presentazione ufficiale dei Palinsesti Mediaset 2025-2026, tutti gli occhi erano puntati su Pier Silvio Berlusconi e sulle novità che avrebbe svelato per la nuova stagione televisiva. Conferme, ritorni e qualche sorpresa hanno dominato l’evento, ma tra gli addetti ai lavori e i fan più attenti non è passato inosservato un grande assente: “Mattino 4”. Il programma mattutino di Rete 4, condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti, non compare da nessuna parte nei palinsesti ufficiali.

Federica Panicucci e Roberto Poletti, brutta notizia da Mediaset: cosa è successo

L’assenza ha immediatamente generato un’ondata di domande sui social, con molti telespettatori che si sono chiesti: “Che fine ha fatto il talk del mattino di Rete 4?”. Nessuna risposta ufficiale da parte di Mediaset, almeno fino a oggi. A dare un primo riscontro è stato il giornalista Giuseppe Candela, che su Dagospia ha svelato l’amara verità: il rotocalco non tornerà in onda nella prossima stagione autunnale. “Mattino 4 non figura nel palinsesto autunnale di Rete 4… Lo spazio condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti è stato cancellato…”, ha scritto Candela.

Niente terza edizione per “Mattino 4”

La cancellazione di Mattino 4 sembra dunque cosa fatta: la trasmissione, nata come spin-off di Mattino Cinque, non avrà una terza edizione. Eppure, il programma aveva registrato buoni ascolti nelle sue prime due stagioni, ritagliandosi uno spazio fisso nel cuore dei telespettatori del mattino. A quanto pare, però, i vertici di Cologno Monzese hanno deciso di fare spazio ad altri contenuti. Secondo alcune indiscrezioni, al posto del talk potrebbe essere trasmessa la soap “Tempesta d’amore”, già andata in onda in quella fascia oraria durante la pausa estiva.

