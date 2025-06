Gianmarco Steri, clamorosa indiscrezione: dove lo vedremo dopo Uomini e Donne

News TV. C’è chi esce da Uomini e Donne e si defila, chi torna alla vita di tutti i giorni e chi invece sembra pronto a cavalcare l’onda della notorietà. Tra questi, pare esserci Gianmarco Steri, protagonista dell’ultima edizione del dating show di Maria De Filippi. La sua scelta ha fatto discutere, il suo percorso ha diviso il pubblico, ma ora a far parlare è un’indiscrezione clamorosa che potrebbe proiettare l’ex tronista verso uno dei reality più seguiti della TV italiana. Ma sarà davvero pronto a varcare quella porta rossa?

Leggi anche: Gianni sul trono di “Uomini e donne”? L’ipotesi clamorosa dopo l’esperimento Tina

Leggi anche: “Siamo ad un bivio”: Lucia e Rosario, svelata la sesta coppia di Temptation Island (VIDEO)

L’indiscrezione lanciata su Instagram: GF in vista?

A lanciare la notizia è stato Lorenzo Pugnaloni, esperto social e voce tra le più seguite del gossip legato a Uomini e Donne. Secondo quanto riportato sul suo profilo, Gianmarco Steri starebbe facendo di tutto per entrare nel cast del Grande Fratello a settembre. Una rivelazione che ha immediatamente spaccato il web: da un lato chi sogna di vederlo ancora in TV, dall’altro chi solleva dubbi sulla credibilità della fonte, sottolineando come Pugnaloni sia stato spesso molto critico nei confronti del percorso di Gianmarco.

Nonostante le polemiche, l’indiscrezione ha acceso i riflettori su un possibile futuro televisivo per il giovane sardo, già ben abituato alle dinamiche dello showbiz. Ma che senso avrebbe, per lui, entrare al GF ora che ha trovato l’amore e ha già delle opportunità lavorative all’orizzonte?

Un amore che smentisce ogni previsione

A proposito di amore, la relazione tra Gianmarco e Cristina Ferrara sta andando oltre ogni più rosea aspettativa. In molti avevano pronosticato un addio lampo, magari già dopo la fine della messa in onda in prima serata. E invece i due continuano a postare foto, storie e momenti di coppia che mostrano un’intesa crescente. I fan, che li incontrano anche per strada, li descrivono come affiatati, disponibili, sorridenti. Non una coppia costruita per le telecamere, ma una relazione reale, concreta, che si sta trasformando giorno dopo giorno in qualcosa di serio.

La scelta, trasmessa in prima serata, ha raccolto oltre tre milioni di telespettatori. Un evento mediatico, insomma, che ha consacrato Gianmarco e Cristina come una delle coppie più amate del momento. E ora, secondo alcune voci vicine al programma, i due starebbero già pensando di andare a convivere e costruire un progetto di vita condiviso. L’idea di un “casa e bottega” sembra più di una suggestione, con Cristina pronta a seguire Gianmarco anche in nuove avventure professionali.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva