Grande Fratello 2025, un ex concorrente squalificato nel cast? Scoppia la polemica

News Tv, il Grande Fratello si prepara a tornare a settembre 2025 con una nuova edizione completamente dedicata ai concorrenti non famosi. La conduzione sarà affidata a Simona Ventura, che ha espresso pubblicamente la propria gratitudine a Pier Silvio Berlusconi per la rinnovata fiducia. Il programma, come già annunciato, ospiterà i partecipanti nella Casa per un periodo di 100 giorni, fino a ridosso delle festività di fine anno. I casting per selezionare i nuovi partecipanti sono tuttora in corso e l’identità dei concorrenti resta ancora riservata.

Indiscrezione sul possibile reintegro di un ex concorrente squalificato

Negli ultimi giorni sono emerse indiscrezioni riguardanti la possibile partecipazione di un ex concorrente precedentemente squalificato dalla trasmissione. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano sul suo profilo Instagram, “Ex gieffino punito anni fa pronto a tornare nella Casa – scrive Marzano – Gira voce che la produzione del Grande Fratello abbia contattato un ex concorrente eliminato in passato per una punizione disciplinare, valutando il suo ritorno nell’edizione 2025”. L’ipotesi nasce dalla possibilità che la produzione abbia rivisto alcune valutazioni prese in passato. “All’epoca, il suo percorso fu bruscamente interrotto per una frase controversa o un comportamento ritenuto inaccettabile. Ma oggi, con il senno di poi, sembrerebbe che ci siano state delle rivalutazioni interne”, ha aggiunto Marzano.

