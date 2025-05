News tv. “Il Paradiso delle Signore 10”, attesa alle stelle: nel cast arriva l’amatissimo attore di “Don Matteo” – Lo scorso 5 maggio si è conclusa la nona stagione de Il Paradiso delle Signore e, fin da subito, l’attenzione dei numerosi fan dell’appuntamento pomeridiano di Rai 1 si è spostata sulla prossima stagione, attesa per settembre 2025. Personaggi, trama, cast: gli appassionati della soap ambientata nella Milano del boom economico sono curiosi di sapere cosa bolle in pentola.

Leggi anche: Mario Balotelli, la dolorosa confessione sulla figlia Pia a “Belve”

Leggi anche: “Ho perso la testa”. Benedetta Rossi, la confessione a “Belve” lascia tutti a bocca aperta

“Il Paradiso delle Signore 10”, attesa alle stelle: nel cast arriva l’amatissimo attore di “Don Matteo”

Lunedì prossimo, 27 maggio, gli attori torneranno sul set per girare le nuove puntate della decima stagione. A solleticare l’entusiasmo del pubblico è stata anche Vanessa Gravina, l’inconfondibile Adelaide di Sant’Erasmo, uno dei volti più amati della soap: “Siamo in odore di fiori d’arancio per la contessa”, ha anticipato a La Vita in diretta. Ma non è solo il futuro di Adelaide a tenere alta l’attenzione. Dopo l’arrivo di Odile (Arianna Amadei) nella scorsa stagione, la figlia ritrovata della contessa, subito entrata nel cuore del pubblico, i riflettori si accendono ora su una new entry d’eccezione. Parliamo di un attore famosissimo, che gode di una folta schiera di ammiratrici.

New entry ne “Il Paradiso delle signore 10”: arriva la star di “Don Matteo 10”

Eh sì, Simone Montedoro, amato dal pubblico per il ruolo del Capitano Giulio Tommasi in Don Matteo, sembra proprio che sarà uno dei nuovi volti della popolare soap di Rai 1. Il suo possibile ingresso a Il Paradiso delle Signore 10 è uno di quei colpi da fiction che fanno battere il cuore ai fan. Non è ancora stato svelato quale sarà il suo personaggio, ma si parla di una parte di peso. Una porzione degli episodi è infatti ancora in fase di scrittura. Nel frattempo, Montedoro è impegnato a teatro con il musical Prova a Prendermi, ispirato all’omonimo film con Tom Hanks e Leonardo DiCaprio, accanto a Claudio Castrogiovanni e Tommy Cassissa.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva