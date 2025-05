“L’Isola dei Famosi” nel caos, la quarta puntata finisce malissimo

News Tv. La quarta puntata de “L’Isola dei Famosi“, andata in onda mercoledì 28 maggio su Canale 5, non ha brillato per coinvolgimento e ritmo. Nonostante l’impegno della conduttrice Veronica Gentili e dell’opinionista Simona Ventura, la serata è apparsa priva di momenti memorabili, con dinamiche tra i naufraghi che non sono riuscite a catturare l’attenzione del pubblico. Anche l’arrivo di nuovi partecipanti non ha portato l’energia sperata, lasciando la sensazione di una puntata poco incisiva. Dopo la fine della puntata è arrivata una bruttissima notizia per il reality show e per la rete.

Il riassunto della puntata di ieri sera

Durante la serata, tre nuovi concorrenti hanno fatto il loro ingresso sull’Isola: Jasmin Salvati, Jey Lillo e Ahlam El Brinis. Ognuno di loro ha scelto un compagno tra i naufraghi già presenti, nel tentativo di integrarsi nel gruppo e modificare gli equilibri esistenti. Tuttavia, l’attenzione si è concentrata sull’eliminazione di Alessia Fabiani, che ha deciso di lasciare definitivamente il reality, rifiutando la possibilità di restare sull’Ultima Spiaggia. Inoltre, Carly Tommasini ha abbandonato il gioco per problemi di salute, aggiungendosi alla lista dei ritiri che stanno caratterizzando questa edizione. La puntata si è conclusa con le nomination di Dino, Mario e Patrizia, che si sfideranno al televoto nella prossima settimana. La quarta puntata, come dicevamo, è stata poco coinvolgente e stamattina è arrivata una terribile notizia per la produzione e la rete. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)