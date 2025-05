“L’Isola dei Famosi”, annunciato il cast: c’è anche l’ex politico

News Tv. La diciannovesima edizione de “L’Isola dei Famosi” si preannuncia come una delle più attese e discusse degli ultimi anni. Dopo il calo di ascolti registrato nelle precedenti stagioni, Mediaset ha deciso di apportare significative modifiche al format per rilanciare il reality show. Poco fa è stato annunciato anche il cast del programma. Tra i naufraghi spunta anche l’ex politico. (Continua…)

“L’Isola dei Famosi”, la conduttrice è Veronica Gentili

Tra le novità più rilevanti, la scelta di una nuova conduttrice: Veronica Gentili, giornalista e volto noto della televisione italiana. La sua esperienza nel gestire programmi di approfondimento e intrattenimento, unita alla capacità di tenere alta l’attenzione del pubblico, la rendono la candidata ideale per dare un volto nuovo al reality. La data di inizio del programma è prevista per il 7 maggio 2025, di mercoledì, in prima serata su Canale 5. (Continua…)

Chi sono inviato e opinionista

Oltre all’introduzione di Veronica Gentili come nuova conduttrice, Mediaset ha confermato Simona Ventura nel ruolo di opinionista unica. La Ventura, storica conduttrice del programma, ha portato il programma al successo ai tempi della sua messa in onda su Rai 2. Inoltre, Pierpaolo Pretelli sarà l’inviato in Honduras, pronto a raccontare le avventure dei naufraghi direttamente dal cuore dell’azione. La location che accoglierà i naufraghi sarà la stessa degli ultimi anni: Cayos Cochinos, Honduras. Poco fa è stato annunciato anche il cast e ci sono tante sorprese. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)