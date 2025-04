“L’Isola dei Famosi”, svelato il cast completo: ecco i nomi dei naufraghi

News Tv. La diciannovesima edizione de “L’Isola dei Famosi” si prepara a sbarcare sugli schermi italiani con una serie di novità che promettono di rinnovare il celebre reality show. Nel frattempo spuntano anche i nomi dei naufraghi che comporranno il cast. (Continua…)

“L’Isola dei Famosi”, in arrivo la diciannovesima edizione

La diciannovesima edizione de “L’Isola dei Famosi” è in arrivo su Canale 5. La conduzione sarà affidata per la prima volta a Veronica Gentili, volto noto del giornalismo televisivo, che guiderà i telespettatori attraverso le avventure dei naufraghi in Honduras. Accanto a lei, nel ruolo di opinionista in studio, potrebbe esserci Simona Ventura, figura storica del programma, mentre l’inviato sull’isola sarà Pierpaolo Pretelli, ex concorrente di “Grande Fratello VIP” e “Tale e Quale Show”. Questa combinazione di esperienza e freschezza mira a offrire al pubblico una narrazione coinvolgente e dinamica delle vicende dei concorrenti. Nel frattempo spuntano i nomi dei naufraghi che comporranno il cast. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)