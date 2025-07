“L’Isola dei Famosi”, concorrente rischia di morire in diretta: attimi di terrore

Durante una delle prove più attese della finale de “L’Isola dei Famosi“, un imprevisto ha gettato l’intera produzione nel panico. Nel corso della sfida di apnea, un concorrente ha mostrato evidenti difficoltà durante la risalita, generando attimi di forte tensione sia in studio che tra il pubblico a casa. In pochi istanti, le immagini sono state tagliate dalla regia, che ha preferito interrompere il collegamento con la prova per mostrare la conduttrice in studio, visibilmente scossa e colta alla sprovvista dall’imprevisto.

“L’Isola dei Famosi”, concorrente rischia di annegare in diretta

Il malore è stato causato da un imprevisto tecnico che ha bloccato la risalita del concorrente, rendendo necessario un intervento d’emergenza. La squadra di sicurezza, sempre presente durante le prove fisiche più rischiose, è intervenuta immediatamente, riuscendo a riportare la situazione sotto controllo nel giro di pochi secondi. Fortunatamente, il concorrente è stato prontamente soccorso e ha potuto ricevere le cure necessarie, evitando conseguenze gravi. La produzione ha successivamente rassicurato il pubblico, confermando che l’incidente si era risolto positivamente. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)