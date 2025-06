“L’Isola dei Famosi”, duro scontro tra naufraghi: “Ha rotto il…”

News Tv. Il clima a “L’Isola dei Famosi” continua a surriscaldarsi, con due naufraghi al centro di una nuova disputa. I due hanno avuto un acceso diverbio. La miccia è stata la controversa nomination di Teresanna Pugliese, che ha spinto uno dei naufraghi nel tritacarne del televoto.

“L’Isola dei Famosi”, nomination e strategie

Le nomination della scorsa puntata de “L’Isola dei Famosi” hanno alimentato la tensione in Honduras. Due naufraghi sono arrivati allo scontro verbale. Uno di questi ha accusato l’altro di essersi avvicinato a Teresanna Pugliese solamente per strategia. L’accusa infatti non lascia molto spazio all’immaginazione: “Stai con Teresanna perché ti conviene!”, ha detto, insinuando che il compagno d’avventura abbia scelto di avvicinarsi alla leader del gruppo per mero opportunismo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)