“Cosa sta combinando”. Isola dei Famosi, la bomba su Mario Adinolfi appena prima della finale

News Tv, l’aria è elettrica sull’Isola dei Famosi 2025, con la finale che si avvicina a passi da gigante e solo sei superstiti ancora in gioco. Tra alleanze segrete e rivalità infuocate, il clima si fa sempre più rovente. Mario Adinolfi, Cristina Plevani, Loredana Cannata e Omar Fantini hanno già il biglietto per l’ultimo round, mentre Teresanna Pugliese e Jey Lillo si contendono l’ultimo posto disponibile attraverso il televoto. In questo scenario, c’è chi ha iniziato a svelare le proprie preferenze su chi meriterebbe davvero la vittoria, e come prevedibile, le tensioni si sono alzate.

Le scintille sono scattate tra due dei protagonisti più chiacchierati: Mario Adinolfi e Loredana Cannata. Se all’inizio il loro scambio sembrava un semplice gioco di parole, ben presto si è trasformato in un vero e proprio scontro verbale. Loredana non ha mai nascosto la sua determinazione a vincere, ma Adinolfi non è stato da meno, rispondendo con un deciso: “No, vincerò io”, scatenando così la reazione dell’attrice.

Che sorpresa! Isola dei Famosi: Mario Adinolfi e la sua tattica maestra

“Mario è un grande giocatore e vuole vincere”, ha confessato Loredana nel suo confessionale, subito dopo lo scambio di battute. Ha raccontato di come Adinolfi stia usando la sua abilità strategica per destabilizzare gli altri concorrenti, conducendo quella che ha definito una “guerra psicologica”. L’attrice, però, non si lascia intimorire e lancia una frecciatina: “Rosicherà perché vincerò io, ma chi inizi a farsene una ragione!”.

Adinolfi, dal suo canto, ha ammesso un momento di vulnerabilità, confessando di aver “rosicato” quando è stato temporaneamente eliminato in semifinale. Quella che sembrava una battuta d’arresto definitiva si è rivelata invece un’opportunità di riscatto, superando Patrizia Rossetti e Dino Giarrusso sull’ultima spiaggia e guadagnandosi così il suo posto in finale.

