News tv. “L’isola dei famosi”, nuovi ritiri tra i concorrenti: “Non stanno bene” – Il reality più selvaggio della tv italiana si sta trasformando in un bollettino medico. A tre settimane dall’inizio, il cast iniziale de L’Isola dei Famosi è stato decimato da ritiri, infortuni e misteriose sparizioni. Tra ritiri volontari e passaggi in infermeria, sembra che il vero nemico non sia il fuoco da accendere o il cocco da spaccare, ma la sopravvivenza stessa… nel programma di Canale 5.

Leggi anche: “Gerri 2” si farà? Cosa sappiamo del seguito della fiction con Giulio Beranek

Leggi anche: “Ho perso la testa”. Benedetta Rossi, la confessione a “Belve” lascia tutti a bocca aperta

Chi ha già fatto le valigie? Un mezzo cast in fuga da Cayo Cochinos

In ordine sparso (e con motivazioni ancora più sparpagliate), sei concorrenti hanno già lasciato l’Honduras:

Camila Giorgi

Angelo Famao

Leonardo Brum

Spadino

Nunzio Stancampiano

Antonella Mosetti

E a questi si aggiunge Ibiza Altea, che è arrivata ma… non è mai apparsa in video. Un’apparizione fantasma degna del titolo “mai vista, mai sentita, già scomparsa”. Insomma, un cast dimezzato in meno di un mese, e non è finita qui.

Parpiglia lancia l’allarme: “Due nuove naufraghe a rischio ritiro”

Durante l’ultima puntata di 100% Parpiglia, programma in onda su Studio 100, il giornalista Gabriele Parpiglia ha sganciato un’altra bomba: due nuove concorrenti starebbero per lasciare il gioco, sempre per motivi di salute. “Mi hanno appena detto che ci potrebbero essere due nuovi ritiri. E queste due naufraghe non stanno bene”, ha dichiarato Parpiglia, aggiungendo un dettaglio non da poco: “Quando uno se ne va è un danno enorme. La produzione deve sostituirli al volo, con persone che abbiano fatto visite, vaccini, controlli… Non è affatto semplice.” Una verità nuda e cruda: dietro le quinte, ogni ritiro è un incubo logistico. E ogni nuova entrata, una corsa contro il tempo.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva