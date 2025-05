News tv. “L’isola dei famosi”, sorpresa clamorosa in studio: chi appare in mezzo al pubblico – La nuova edizione dell’Isola dei Famosi ha preso il via con grande entusiasmo, portando una ventata di novità e sorprese. Alla guida del programma troviamo Veronica Gentili, mentre Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli completano il trio con i loro ruoli di opinionista e inviato speciale. Ma la vera sorpresa della serata è stata la presenza di un volto noto tra il pubblico. (continua a leggere dopo le foto)

“L’isola dei famosi”, sorpresa clamorosa in studio: chi appare in mezzo al pubblico

I concorrenti hanno messo piede sull'arcipelago e sono già state definite le prime dinamiche del gioco. I gruppi sono stati divisi tra "Senatori" e "Giovani", guidati rispettivamente da Omar Fantini e Samuele "Spadino" Bragelli, che hanno conquistato il titolo di leader dei due team. Alcuni naufraghi, invece, sono stati destinati a una sorte più dura: Mirco Frezza, Loredana Cannata, Chiara Balistreri e Camila Giorgi sono stati spediti sull'isola di Montecristo, una delle zone più ostili del reality. Come dicevamo il pubblico ha notato tra il pubblico un personaggio conosciuto.

L’isola dei famosi, sorpresa in studio: l’hanno notato tutti tra il pubblico

Nomination e strategie sono già partite in quarta: Lorenzo Tano, Mario Adinolfi, Patrizia Rossetti e Carly Tommasini sono i primi a rischiare l’eliminazione. Questa edizione promette scintille e colpi di scena, con un premio finale di 100.000 euro che fa gola a molti. La sorpresa? In studio tra il pubblico c’era Tony di “Temptation Island”. Gli spettatori più attenti non hanno perso l’occasione di commentare ironicamente sui social, chiedendosi cosa ci facesse lì e se avesse in mente di partecipare anche lui come concorrente.

