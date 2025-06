News TV. “La Volta Buona”, Barbara Chiappini in lacrime: la rivelazione dolorosa sul marito. C’è chi i momenti difficili della vita preferisce viverli nel silenzio delle mura domestiche, e chi invece sceglie di condividerli con il pubblico, con coraggio e onestà. È il caso di Barbara Chiappini, ospite a La volta buona, il salotto pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. In una puntata dedicata ai matrimoni e ai divorzi, la showgirl ha aperto il cuore, raccontando il periodo complicato che sta attraversando nella sua vita sentimentale. Dopo un matrimonio lungo oltre ventitré anni con l’imprenditore Carlo Marini Agostini, qualcosa si è rotto. Un allontanamento che oggi segna profondamente il loro quotidiano e che la stessa Chiappini affronta con estrema lucidità ma anche con grande dolore.

Barbara Chiappini e la crisi matrimoniale: “Abbiamo deciso di allontanarci”

Non è facile, dopo 23 anni di matrimonio, prendere consapevolezza che l’equilibrio di coppia si è incrinato. Eppure, è proprio questo che Barbara Chiappini ha ammesso con grande sincerità, tra le lacrime, durante l’intervista: «Ci siamo allontanati. In 23 anni ci sono stati momenti alti e bassi, questo è il terzo momento buio che affrontiamo». Una crisi che ha portato la coppia a scegliere una separazione temporanea per proteggere soprattutto i figli: «Noi abbiamo la possibilità di avere due case e per il bene dei figli abbiamo deciso di allontanarci. Le discussioni non sono benefiche soprattutto per loro e hanno ripercussioni. Per evitare di esplodere, abbiamo deciso di prendere una pausa di riflessione, ci dividiamo la gestione dei figli».

Barbara Chiappini tra terapia di coppia e introspezione personale

Nel racconto di Barbara Chiappini emerge anche un importante lavoro su se stessa. La showgirl ha infatti spiegato di essersi rivolta a una psicologa e di aver iniziato un percorso di terapia di coppia: «Mi sono molto isolata in questi anni, mi volevo concentrare sui bambini. Mi sono affidata ad una psicologa, adesso facciamo terapia di coppia, è lui che ci tiene. A volte penso di essere troppo esigente, o forse sono cambiata».

Un processo che si intreccia con il bisogno di ritrovare una serenità perduta: «Abbiamo costruito questa casa in campagna con l’idea di mettere questa panchina dove metterci io e lui e parlare, con un bicchiere di vino, ma l’ho usata per lo più con i miei parenti. Io sono una persona molto romantica, mentre lui è più avventuroso: abbiamo due modi di vedere la vita diversi che con il tempo si sono acuiti».

