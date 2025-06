L’isola dei famosi, chi sarà il prossimo eliminato: i risultati dei sondaggi

News TV. La tensione sale alle stelle su L’Isola dei Famosi. Il reality condotto da Veronica Gentili si prepara a una puntata scoppiettante che promette colpi di scena e decisioni irrevocabili. Dopo una settimana carica di dinamiche, scontri e strategie, il televoto decreterà chi dovrà abbandonare Playa Dos. Ma la vera sorpresa è un’altra: non ci sarà una sola eliminazione. Due naufraghi lasceranno il gruppo, e uno finirà sull’ultima spiaggia. I fan sono in fermento, e i sondaggi online hanno già emesso un primo verdetto.

Tre concorrenti a rischio: chi lascerà Playa Dos?

Nel corso della quarta puntata andata in onda martedì scorso, sono finiti in nomination Patrizia Rossetti, Mario Adinolfi e Dino Giarrusso. A deciderlo sono stati i voti del gruppo, ma anche le scelte strategiche della leader di puntata, Teresanna Pugliese, che ha scelto personalmente di mandare al televoto Dino. Uno tra loro sarà il prossimo naufrago costretto ad abbandonare la spiaggia principale. Tuttavia, l’eliminazione non sarà definitiva: il primo eliminato finirà sull’ultima spiaggia, dove dovrà decidere se restare in gioco o tornare in Italia. Proprio come accaduto con Alessia Fabiani, anche lui potrà sperare in un rientro futuro. Ma le sorprese non finiscono qui.

Come anticipato da Veronica Gentili, questa sera ci sarà anche un televoto flash che decreterà l’uscita immediata di un secondo naufrago. L’identità di questo concorrente verrà svelata solo in diretta, aumentando il clima d’incertezza e la curiosità del pubblico. Un doppio colpo di scena che potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri sull’isola e ribaltare le strategie già messe in atto.

I sondaggi online parlano chiaro: chi rischia di più

Secondo i risultati dei principali sondaggi online, condivisi su forum, pagine fan e siti dedicati a L’Isola dei Famosi, a rischiare maggiormente l’eliminazione sarebbe Dino Giarrusso. Il giornalista ed ex europarlamentare risulta infatti il meno votato dal pubblico, mentre Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti sembrano raccogliere un sostegno più ampio, almeno per il momento.

Il distacco tra Dino e gli altri due nominati non è abissale, ma abbastanza da suggerire un probabile esito. Se il trend venisse confermato anche al televoto ufficiale, Dino potrebbe presto trovarsi a fare i conti con l’esperienza solitaria dell’ultima spiaggia.

