News tv. “Grande Fratello”, rivoluzione in vista: Signorini confermato, ma il reality cambia pelle – La casa più spiata d’Italia si prepara a ripartire. Secondo quanto riportato da Bubinoblog.it e ripreso da La nostra TV, la prossima edizione del Grande Fratello dovrebbe prendere il via, salvo colpi di scena, a settembre su Canale 5 con Alfonso Signorini ancora al timone. Il direttore di “Chi” è stato infatti confermato. Non l’unica decisione assunta dai vertici Mediaset.

Leggi anche: “Amici”, l’insegnante top svela perché abbandonò il programma: cosa accadde realmente

Leggi anche: Myrta Merlino, chi prende il suo posto a “Pomeriggio 5”: indiscrezione bomba

“Grande Fratello”, rivoluzione in vista: Signorini confermato, ma il reality cambia pelle

La vera bomba riguarda la durata del Grande Fratello: il reality show di Canale 5 potrebbe andare avanti per tutta la stagione televisiva, fino all’estate 2026. Un cambio di rotta che avrebbe anche conseguenze sul palinsesto Mediaset: se così fosse, salterebbe la staffetta con L’Isola dei Famosi, format considerato sempre più costoso e poco redditizio. Insomma, più Grande Fratello, meno naufraghi.

Nella Casa un mix di ex concorrenti e nuovi volti

Le sorprese però non finiscono qui. Per festeggiare i 25 anni del reality più iconico d’Italia, il cast della nuova edizione potrebbe essere un mix esplosivo: volti noti che hanno già varcato la porta rossa (e lasciato il segno) e nuovi “nip” dalle storie forti, tutte da raccontare in diretta, tra amori, drammi e colpi di scena. Una scelta che promette emozioni e, soprattutto, share.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva