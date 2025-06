News tv. Myrta Merlino, chi prende il suo posto a “Pomeriggio 5”: la decisione di Pier Silvio – Myrta Merlino verso l’addio a Pomeriggio 5: al suo posto una “signora del Tg”? Dopo due stagioni di conduzione, sembra arrivata ai titoli di coda l’avventura di Myrta Merlino a Pomeriggio 5. La giornalista, approdata nel 2023 su Canale 5 dopo un lungo passato a La7, sarebbe ormai pronta a voltare pagina e dedicarsi a nuovi progetti. E questa volta l’addio sembra davvero imminente.

Le voci su un suo possibile passo indietro circolano da mesi. Già lo scorso dicembre, la domanda era stata posta direttamente a Pier Silvio Berlusconi, durante una conferenza stampa. La risposta dell’amministratore delegato di Mediaset lasciava spazio a più di un’interpretazione: “Siamo molto soddisfatti del suo operato, si è impegnata tanto ed è un’ottima professionista. Detto questo, adesso c’è da capire cosa vorrà fare lei, se andare avanti con Pomeriggio 5 o lasciare per fare altre cose”. Parole diplomatiche, certo, ma che facevano già intendere che il sodalizio non fosse destinato a durare troppo a lungo.

Lo stesso Pier Silvio Berlusconi aveva ammesso che, all’inizio, Myrta Merlino non era arrivata in Mediaset per condurre un programma quotidiano, né un contenitore pomeridiano dai toni leggeri e popolari. E in effetti, il suo stile più rigoroso e giornalistico non ha sempre trovato sintonia con la platea del pomeriggio di Canale 5, abituata per anni all’inconfondibile mix di cronaca e spettacolo firmato Barbara d’Urso. Ora, a dare quasi per certo il suo addio è il settimanale Oggi, che parla apertamente di un “cambio di rotta” per il programma, con una ristrutturazione totale. Anche Dagospia, qualche giorno fa, ha confermato che la Merlino non tornerà a settembre alla guida del contenitore pomeridiano.

