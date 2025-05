News tv. Eurovision, perchè non ha vinto Lucio Corsi – Si è chiuso con un misto di emozioni l’Eurovision Song Contest 2025, l’affascinante kermesse musicale che ogni anno accende il continente europeo e oltre. Direttamente da Basilea, 26 nazioni si sono sfidate sul palco, ciascuna portando il proprio talento scelto con cura. Il meccanismo di votazione, che combina le preferenze delle giurie nazionali e il televoto del pubblico, non ha mancato di sorprendere, ribaltando le aspettative fino all’ultimo respiro.

Eurovision, perché non ha vinto Lucio Corsi

Il cantautore toscano Lucio Corsi, con il suo inconfondibile glam rock e un’energia onirica, ha portato sul palco “Volevo essere un duro”, una ballata che ha rapito il cuore di molti critici e spettatori nel Belpaese. Lucio Corsi, nativo di Grosseto, è un’icona emergente nella scena musicale italiana, noto per l’immagine curata e i testi surreali, che gli hanno procurato un seguito di fan fedeli e una posizione di rilievo nelle scommesse per una buona classifica.

Il mistero delle giurie: Lucio Corsi snobbato

Purtroppo, nonostante l’attesa e l’indubbio talento, Lucio Corsi si è fermato al quinto posto. Il risultato ha sorpreso molti, soprattutto a causa della mancanza di supporto da parte delle giurie di diversi paesi. Nazioni come Svezia, Olanda e Norvegia, tra le altre, hanno completamente ignorato la performance italiana, non assegnando nemmeno un punto. Questo comportamento ha inevitabilmente influenzato la classifica finale, suscitando non pochi malumori tra i fan.

