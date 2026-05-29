“Lui è fuori”. Choc in Rai, il conduttore lasciato a casa dopo anni: è caos. Chi prende il suo posto

Con la presentazione dei nuovi palinsesti Estate 2026, la Rai ha ufficializzato conferme e novità per la programmazione dei mesi estivi. Tra i temi più discussi nelle ultime ore figura anche un’assenza rilevante rispetto alle indiscrezioni circolate nelle settimane precedenti: il nome di Flavio Montrucchio non compare tra i volti annunciati per lo spin-off estivo de La Vita in Diretta.

Palinsesti Estate 2026 Rai: conferme e cambiamenti nel daytime

Nel quadro della nuova programmazione estiva, la Rai ha confermato diversi appuntamenti del daytime. Tra questi, torna Unomattina, ancora affidato ad Alessandro Greco e Carolina Rey.

È previsto inoltre il ritorno di Pino Insegno alla guida di Reazione a Catena, titolo consolidato della stagione estiva di Rai 1.

Tra i cambiamenti annunciati figura anche la fascia di access prime time: secondo quanto comunicato, arriverà L’Eredità al posto di Affari Tuoi.

Le novità annunciate nei palinsesti Rai per l’estate

Durante la presentazione ufficiale dei palinsesti Estate 2026 sono stati indicati anche nuovi programmi destinati a rinnovare l’offerta estiva della rete ammiraglia.

Tra i titoli comunicati c’è Linea Med, con Angela Tuccia e Giulia Teri. È stato inoltre annunciato il ritorno di Fabrizio Bracconeri con Lo spazio dei talenti, format dedicato a storie e percorsi di artisti emergenti.

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