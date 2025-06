Mara Venier lascia Domenica In: chi prenderà il suo posto? Le novità Rai settembre 2025

News TV. La Rai è in fermento. A breve verrà svelato il nuovo palinsesto della stagione 2025 e le voci che girano sono più che interessanti. Tra conferme attese e addii clamorosi, il servizio pubblico si prepara a una stagione che, seppur all’insegna della continuità, riserva alcune sorprese. Il focus resta sui programmi diurni e sui weekend, con un occhio attento all’intrattenimento e alla gestione dei volti di punta. E proprio uno di questi volti, amatissimo dal pubblico domenicale, sembra pronto a dire addio per sempre.

L’addio definitivo di Mara Venier: chi prenderà il suo posto?

Dopo numerosi annunci e ripensamenti, stavolta sembra proprio che Mara Venier abbia deciso di lasciare definitivamente la guida di Domenica In. Una scelta che impone alla Rai una riflessione profonda su come ripensare il pomeriggio festivo, un momento cruciale della programmazione. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata, ma tra i nomi papabili per la successione spuntano candidati inaspettati: si parla di Alberto Matano, ma anche di Gabriele Corsi e addirittura Fiorello. Nessuna ipotesi femminile all’orizzonte, anche se voci interne suggeriscono che la rete stia valutando anche un volto giovane, magari meno noto, ma di forte impatto.

Caterina Balivo confermata: “La Volta Buona” torna per la terza stagione

La Volta Buona si è guadagnato un posto fisso nel pomeriggio di Rai Uno. Nonostante la concorrenza di Uomini e Donne e gli ascolti non sempre stabili, il talk guidato da Caterina Balivo tornerà a settembre con la sua terza stagione. Il suo stile pacato e rassicurante ha conquistato il pubblico e la rete ha deciso di puntare ancora su di lei. Subito dopo sarà il turno de Il Paradiso delle Signore, amatissima soap italiana, e a seguire La Vita in Diretta di Alberto Matano, altro pilastro del pomeriggio Rai che continua a registrare ottimi risultati in termini di share.

UnoMattina: Ossini e Ferolla alla terza conferma

Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla torneranno anche il prossimo anno alla guida di UnoMattina. Il loro feeling professionale e il tono equilibrato del programma hanno convinto pubblico e dirigenza, tanto che la loro riconferma rappresenta una certezza nel palinsesto mattutino di Rai Uno. Una scelta che punta alla stabilità, soprattutto in una fascia oraria difficile ma importante per il pubblico di riferimento.

