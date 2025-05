Maria De Filippi sfida Stefano De Martino, l’ipotesi choc

News TV. Il momento di crisi dell’access prime time su Canale 5 non è più un mistero. Gli ascolti in netto calo di Striscia la Notizia hanno acceso i riflettori sulle possibili contromosse di Mediaset. Tra indiscrezioni, rumor e possibili rivoluzioni, una voce in particolare ha iniziato a far tremare i palinsesti: Maria De Filippi potrebbe approdare con Uomini e Donne nella fascia oraria più calda della televisione italiana. Un’ipotesi che, se confermata, cambierebbe tutto.

Leggi anche: “Uomini e donne”, Sabrina lascia lo studio in lacrime: brutto colpo per lei (VIDEO)

Leggi anche: Fiorello, il ritorno in Rai è vicino? L’annuncio clamoroso

Striscia la Notizia in crisi: i numeri parlano chiaro

L’ultima puntata di Striscia la Notizia è stata seguita da appena 2 milioni e 382 mila spettatori, registrando uno share dell’11,41%. Numeri lontani dai fasti di un tempo, che spingono i dirigenti di Cologno Monzese a rivedere l’offerta dell’access prime time, da sempre cruciale come traino per la prima serata.

Il portale DavideMaggio.it ha lanciato una proposta che potrebbe rivelarsi rivoluzionaria: spostare Uomini e Donne nella fascia preserale, al posto – o in alternanza – con il tg satirico ideato da Antonio Ricci. Una mossa che, oltre a risollevare gli ascolti, metterebbe a dura prova la leadership di Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva