Fiorello, il ritorno in Rai è vicino? L’annuncio clamoroso

News Tv. Il microfono potrebbe riaccendersi, e con lui anche il cuore degli ascoltatori. Un ritorno inaspettato, un compleanno simbolico e la promessa, ancora non ufficiale, di riascoltare una delle voci più iconiche della radio italiana. Rosario Fiorello, lo showman capace di rivoluzionare ogni mezzo che tocca, potrebbe essere pronto a rientrare là dove tutto ebbe inizio: in Rai, su Radio2. Ma cosa bolle esattamente in pentola?

Fiorello e Rai: un legame indissolubile

Fiorello non è solo un artista: è un pezzo di storia della Rai, capace di segnare l’immaginario collettivo con la sua energia e versatilità. Dalla radio alla televisione, passando per il varietà, il suo talento ha conquistato pubblici trasversali, regalando momenti di intrattenimento memorabili. Dopo la chiusura di Viva Rai2! lo scorso anno, il suo temporaneo allontanamento dalle scene ha lasciato un vuoto tangibile. Ora, però, sembrerebbe che la Rai stia pensando di affidargli un nuovo progetto, che potrebbe segnare il suo atteso ritorno.

Ritorno alle origini: il fascino di Rai Radio2

I rumor, rilanciati da Adnkronos, parlano chiaro: Fiorello sarebbe pronto a tornare in onda su Rai Radio2. La data? Quella del suo 65esimo compleanno, il 16 maggio. Un regalo simbolico, condiviso con il suo pubblico più fedele. A rendere ancora più significativa la notizia è la fascia oraria: il primo pomeriggio, lo stesso slot che dal 2001 al 2008 ospitò Viva Radio2, il programma cult condotto insieme a Marco Baldini, divenuto un fenomeno nazionale. “La voce di Fiorello potrebbe tornare a risuonare nella stessa fascia che lo consacrò come re dell’etere”, scrive Adnkronos. Un’indiscrezione che alimenta l’attesa dei fan, pronti a risentirlo con le sue imitazioni, canzoni, trovate geniali e imprevedibili incursioni.

