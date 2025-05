News tv. Altro che naufraghi spaesati in cerca di cocchi e solidarietà. La nuova edizione dell’Isola dei Famosi è partita col botto… o meglio, con una fiammata. E no, non parliamo di passioni scoppiate sotto le stelle, ma di un fuoco acceso illegalmente che ha rischiato di trasformare la pittoresca Playa Uva in una grigliata improvvisata, con tanto di vento complice e produzione in allarme rosso.

Leggi anche: Cecilia e Belen Rodriguez perché non si parlano più? Spunta il retroscena

Leggi anche: “Sta arrivando lui”: secondo bebè per l’amata coppia di “Uomini e Donne”

“Accendino nascosto proprio lì”, Ibiza Altea svela il clamoroso retroscena sull’Isola: assurdo

Tutto è iniziato durante la prima notte del gruppo dei “giovani”, quel manipolo di naufraghi rampanti che più che adattarsi sembravano pronti a improvvisare una puntata di Survivor con le scorciatoie. Tra loro c’è chi ha pensato bene di tirar fuori un accendino, evidentemente poco incline allo spirito back to basics del reality. Obiettivo? Accendere il fuoco, certo. Ma risultato? Quasi mandano a fuoco mezzo set, palme comprese. La produzione è intervenuta appena in tempo, spegnendo le fiamme e confiscando il famigerato accendino. E fin qui, uno potrebbe pensare a un incidente di percorso. Ma non si tratta di questo.

Leggi anche: “L’Isola dei famosi”, perché Loredana ha nominato Mario Adinolfi: nessuno se lo aspettava

Leggi anche: “Belve”, salta la puntata: cosa succede e il motivo

I Giovani non parteciperanno alla prova ricompensa per aver acceso il fuoco con l'accendino#Isola pic.twitter.com/AfxDZLd9uP — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 12, 2025

Accendino all’Isola? Ibiza Altea svela il retroscena

Durante la diretta, Veronica Gentili, con tono tra la maestra inflessibile e la conduttrice amareggiata, ha smascherato i ragazzi. “Siete perfettamente in grado di intendere e di volere”, ha sentenziato con fermezza, lasciando intendere che non c’erano scuse valide. Le regole parlavano chiaro: niente strumenti esterni per accendere il fuoco. E se con la pesca c’era un margine d’errore, sull’accendino no. Questione di buon senso. Il verdetto? Prova ricompensa saltata per tutto il gruppo. E come ciliegina sulla torta, la sfida che avrebbe messo in palio proprio il fuoco andrà solo agli “anziani” del gruppo, i cosiddetti Senatori. Una punizione collettiva che ha lasciato non pochi musi lunghi in spiaggia, e parecchie recriminazioni tra i fan del programma. Ma il vero colpo di scena non si è consumato in Honduras… bensì su Instagram.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva