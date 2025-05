News Tv. “Eurovision”, dov’era Olly mentre di esibiva Lucio Corsi: nessuno se lo aspettava. Certe volte la rinuncia di uno può diventare il trampolino per un altro. È esattamente ciò che è accaduto nei giorni dell’Eurovision Song Contest 2025, in corso a Basilea, dove un colpo di scena ha ridisegnato la rappresentanza italiana: Olly, vincitore di Sanremo, ha detto no, e a prendere il suo posto è stato Lucio Corsi, con un’esibizione che ha lasciato il segno. Ma dietro questa sostituzione improvvisa si nasconde un racconto più profondo, fatto di scelte personali, coerenza artistica e nuovi orizzonti musicali.

La rinuncia di Olly a Eurovision 2025

Non è stato un rifiuto impulsivo, né dettato da scarsa considerazione per l’evento. Al contrario, Olly ha scelto di restare fedele al suo percorso. “Credo fermamente di avere bisogno di connettermi con tutto quello che mi sta accadendo” ha scritto sui social. Una frase che sa di maturità, quella di un artista che, proprio all’apice del successo, decide di rallentare per non perdersi. Rinunciare a un palco come quello di Eurovision – che “forse capita una sola volta nella vita”, come lui stesso ammette – è stato un gesto inaspettato, ma coerente con l’identità di un cantautore che vive e cresce nei club, tra la gente, nel calore dei live intimi.

Lucio Corsi sul palco dell’Eurovision 2025

Il nome di Lucio Corsi è emerso quasi come una sorpresa, ma la sua performance sul palco svizzero non ha nulla da invidiare a quella di un veterano. Si è presentato al pubblico internazionale tra due esibizioni di peso, quella del belga Red Sebastian e dell’azero Mamagama, portando “Volevo essere un duro” in una veste raffinata, sospesa tra rock e poesia.