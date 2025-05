News tv. Notizia strepitosa per Giulia Salemi: il suo Pierpaolo Pretelli all’Isola, mentre lei sbarca nel nuovo programma – Giulia Salemi è pronta per un grande ritorno in televisione, mentre il compagno Pierpaolo Pretelli si gode il sole dell’Honduras. La sua carriera sta per raggiungere nuove vette con un progetto che promette scintille. Dopo il successo come influencer e podcaster, l’ex gieffina è pronta a sorprendere ancora una volta il pubblico italiano.

La vita di Giulia Salemi è stata una giostra di emozioni ultimamente. A gennaio, ha accolto nella sua vita il piccolo Kian, nato dalla sua relazione con Pierpaolo Pretelli. Ma nonostante i pannolini e le notti in bianco, la giovane non ha perso di vista i suoi obiettivi professionali. La sua voglia di fare e di innovare l’hanno portata a lanciarsi in un’avventura televisiva completamente nuova.

Notizia strepitosa per Giulia Salemi: dove la vedremo

Durante una chiacchierata nel salotto di “Da noi… A ruota libera”, in onda su Rai 1, Giulia Salemi aveva condiviso il suo desiderio di intervistare Amadeus, definendo il noto conduttore televisivo il suo “ospite dei sogni”. E sembra che presto avrà l’opportunità di lavorare proprio al suo fianco. Un colpo di scena degno di una soap opera.

