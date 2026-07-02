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Mediaset, clamoroso “scippo” alla Rai: chi sbarca in prima serata

C’è un movimento che sta facendo discutere il mondo della televisione italiana e che potrebbe cambiare i piani della prossima stagione autunnale. Un progetto atteso, un artista tra i più seguiti del panorama musicale e una sfida tra i due principali broadcaster nazionali: gli ultimi sviluppi raccontano di un colpo di scena destinato ad alimentare il dibattito sul “mercato” televisivo.

Sede e logo Mediaset all

Mediaset punta sul cantante e performer: sfuma il progetto Rai

Quello che sembrava destinato a diventare uno degli appuntamenti di punta di Rai 1 per il prossimo autunno, almeno per il momento, non vedrà la luce. Come riporta Libero, citando un’anticipazione del giornalista Giuseppe Candela pubblicata sul settimanale Chi, i vertici di Viale Mazzini stavano lavorando a un progetto che avrebbe visto protagonista Achille Lauro con due serate-evento in prima serata.

Secondo quanto riferito da Chi, il format avrebbe dovuto andare in onda il venerdì sera tra novembre e dicembre. Tuttavia, il progetto sarebbe ancora in una fase iniziale di sviluppo e, almeno per la prossima stagione televisiva, sarebbe stato accantonato.

Mediaset e Achille Lauro: il concerto di San Siro arriva su Canale 5

Mentre il progetto destinato alla Rai resta in sospeso, si inserisce Mediaset, che porta a segno un’importante operazione televisiva. Non si tratterà però dello show immaginato da Rai 1, bensì di un evento diverso, ma comunque di forte richiamo.

Come riporta Libero, Canale 5 trasmetterà infatti il primo concerto di Achille Lauro allo stadio San Siro. La performance, in programma il 15 giugno, verrà registrata e proposta al pubblico televisivo nel corso del prossimo autunno.

Si tratta di un’operazione che consente alla rete ammiraglia del Biscione di portare in prima serata uno degli artisti italiani più popolari degli ultimi anni, valorizzando un evento musicale di grande richiamo.

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