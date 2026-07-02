L’affondo di Alessandro Gassman, si rivolge direttamente a Mattarella: “Intervenga”

Il disegno di legge sulla caccia ha ottenuto l’approvazione in prima lettura al Senato e passa ora all’esame della Camera. Il voto di Palazzo Madama si è chiuso con 80 favorevoli, 56 contrari e due astensioni. Nel frattempo, la discussione pubblica prosegue con prese di posizione da parte di associazioni ambientaliste e animaliste e di alcuni esponenti del mondo dello spettacolo.

Approvazione al Senato del Ddl caccia: i numeri del voto

Il provvedimento, approvato in prima lettura, dovrà ora affrontare il secondo passaggio parlamentare alla Camera dei deputati. La proposta è sostenuta dalla maggioranza di centrodestra ed è stata presentata dal senatore Lucio Malan, con l’obiettivo di intervenire sulla normativa che regola l’attività venatoria.

Ddl caccia, cosa può succedere ora

Il testo ha diviso il confronto politico e sociale: da una parte i promotori lo definiscono un aggiornamento delle regole vigenti, dall’altra opposizioni e associazioni impegnate nella tutela ambientale segnalano possibili conseguenze sulle protezioni previste per la fauna selvatica e sulla biodiversità.

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