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L’affondo di Alessandro Gassman, si rivolge direttamente a Mattarella: “Intervenga”

Il disegno di legge sulla caccia ha ottenuto l’approvazione in prima lettura al Senato e passa ora all’esame della Camera. Il voto di Palazzo Madama si è chiuso con 80 favorevoli, 56 contrari e due astensioni. Nel frattempo, la discussione pubblica prosegue con prese di posizione da parte di associazioni ambientaliste e animaliste e di alcuni esponenti del mondo dello spettacolo.

Approvazione al Senato del Ddl caccia: i numeri del voto

Il provvedimento, approvato in prima lettura, dovrà ora affrontare il secondo passaggio parlamentare alla Camera dei deputati. La proposta è sostenuta dalla maggioranza di centrodestra ed è stata presentata dal senatore Lucio Malan, con l’obiettivo di intervenire sulla normativa che regola l’attività venatoria.

Alessandro Gassmann interviene sul disegno di legge sulla caccia

Ddl caccia, cosa può succedere ora

Il testo ha diviso il confronto politico e sociale: da una parte i promotori lo definiscono un aggiornamento delle regole vigenti, dall’altra opposizioni e associazioni impegnate nella tutela ambientale segnalano possibili conseguenze sulle protezioni previste per la fauna selvatica e sulla biodiversità.

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