“Non me l’aspettavo”. “L’Isola dei famosi”, spunta il clamoroso retroscena su Carly Tommasini

News Tv. A L’Isola dei Famosi 2025, le prime tensioni iniziano a emergere e, come sempre, non mancano le sorprese. Una delle protagoniste assolute di questa edizione, Carly Tommasini, ha fatto discutere per un comportamento sospetto. Una concorrente, infatti, ha notato un particolare che le ha fatto storcere il naso e adesso si chiede se la naufraga si stia comportando in modo strategico, o se l’intenzione è quella di una sincera apertura al dialogo.

Carly Tommasini stupisce il gruppo: dialogo inatteso con Adinolfi

Carly Tommasini, modella transgender dal carattere deciso e diretto, ha fatto discutere. Il motivo? Il suo improvviso avvicinamento a Mario Adinolfi, noto per le sue posizioni conservatrici, ha acceso il dibattito tra i naufraghi e i telespettatori. Sin dai primi giorni in Honduras, Carly Tommasini ha mostrato di avere una personalità forte, senza timore nel dire la sua. Ha avuto confronti accesi con diversi compagni di avventura, ma il momento che ha davvero spiazzato tutti è stato quando è stata vista parlare tranquillamente con Mario Adinolfi. Il gesto ha sorpreso soprattutto Chiara Balistreri, che non ha nascosto la propria perplessità: “In realtà sono stupita da Carly, non mi aspettavo andasse a parlare con Mario Adinolfi…”.

Le accuse di Chiara Balistreri a Carly Tommassini

Una reazione comprensibile, considerando che, come riportato da Biccy.it, Carly prima della partenza aveva manifestato paura nei confronti di Adinolfi, temendo di essere attaccata o discriminata per la sua identità. Per Chiara Balistreri, l’atteggiamento di Carly sarebbe tutt’altro che genuino. “La vedo come una leccata di c**o”, ha dichiarato senza mezzi termini. Secondo la concorrente, l’avvicinamento alla figura più controversa del gruppo sarebbe una mossa studiata per ottenere visibilità o addirittura protezione. Ma perché il fatto che Carly parli con Mario ha stupito tanto gli altri concorrenti?

