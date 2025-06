“Non ricordo un’altra partita così”. “Affari Tuoi”, De Martino senza parole, cos’è successo a Giovanni

News Tv. Serata carica di emozioni ad Affari Tuoi, dove il concorrente Giovanni, dipendente dell’Agenzia delle Entrate, ha giocato in coppia con la mamma Maria Luisa. Tra pacchi roventi e colpi di scena inaspettati, la partita ha regalato momenti da brivido. Una scalata partita con grandi perdite, un Gennarino ben nascosto, offerte strategiche del Dottore e un epilogo con un insegnamento chiaro: a volte, chi ascolta la mamma… ha ragione. Ecco il racconto completo di una partita memorabile.

Leggi anche: Stefano De Martino beccato con un’altra! Chi è la misteriosa ragazza della barca sulla Costiera Amalfitana

Una partenza shock: sfumano i pacchi più ricchi

La serata si apre subito con tre tiri sfortunati. Giovanni, accompagnato dalla mamma Maria Luisa, operatore sanitario, parte col piede sbagliato: al primo colpo se ne vanno 100mila euro (Calabria), al terzo ben 300mila euro (Sardegna). In mezzo, una piccola consolazione con i 50 euro del pacco abruzzese. Le emozioni sono forti già dalle prime battute, e lo chef Thanat introduce la specialità della serata: le sarde in saor. Il clima si fa teso, il pubblico trema, e dopo aver perso anche 50mila e 200mila euro, il mantra non sembra funzionare. Perfino Stefano De Martino, in vena di scherzi, finge di volerlo abolire. Il pacco della Val D’Aosta, infatti, ne porta via altri 200mila tra incredulità e ironia. Il morale è basso, ma la determinazione resta alta.

IL MINUTO DI SILENZIO CON QUELLE FACCE, MI VOLETE UCCIDERE ☠️☠️☠️#affarituoi pic.twitter.com/mjgMPTin5C — SOTER (@SonoSoter) June 11, 2025

Prime offerte e la caccia a Gennarino

Con pochi pacchi “blu” eliminati, il Dottore propone la prima offerta: 10mila euro per evitare sei tiri. Offerta respinta. Si riparte con il pacco lombardo da 5mila euro e si continua con 10mila (Lazio) e 5 euro (Toscana). Una piccola boccata d’ossigeno, interrotta subito dai 30mila euro della Liguria. Si esulta solo con lo 0 dell’Emilia Romagna, mentre dal Piemonte sfumano altri 20mila euro. Il Dottore torna alla carica con 4mila euro per quattro tiri: anche questa volta, Giovanni declina. La tensione sale. In sottofondo parte la colonna sonora de Il Gladiatore, ed è proprio sulle note epiche che il concorrente centra l’obiettivo: nel pacco dell’Umbria si nasconde Gennarino, l’icona più ambita.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva