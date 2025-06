Personaggi TV. Da settimane il suo nome infiamma il gossip, ma stavolta Stefano De Martino si è superato. In quello che sembra un vero e proprio tour estivo tra cuori e paparazzi, il conduttore di Affari Tuoi è stato avvistato di nuovo in dolce compagnia. Stavolta, a tenere banco è una misteriosa ragazza avvistata con lui durante una rilassante gita in barca al largo della Costiera Amalfitana. Le foto pubblicate dal settimanale Oggi parlano chiaro: risate, sguardi complici e un’intesa che ha subito scatenato le domande. Ma chi è davvero la nuova presenza femminile che ha rubato la scena?

Gabriella Spagnuolo, la ragazza lontana dai riflettori

Il nome è quello di Gabriella Spagnuolo, 25 anni, napoletana e laureata da poco all’Università degli Studi di Napoli Parthenope. Non appartiene al mondo dello spettacolo, e forse proprio per questo ha incuriosito ancora di più i fan e i curiosi. A differenza delle sue recenti frequentazioni, Gabriella sembra essere una figura più defilata, ma non del tutto estranea alla tv. Sul suo profilo Instagram compaiono foto con personaggi noti al pubblico: Clotilde Esposito, attrice della serie Mare Fuori, e Michele Longobardi, ex tronista di Uomini e Donne.

Secondo il settimanale Oggi, tra Gabriella e Stefano ci sarebbe “un feeling particolare”. Niente di ufficiale, ma abbastanza per far drizzare le antenne agli esperti di cronaca rosa. Intanto, il conduttore continua a non commentare, ma pare sempre più evidente la sua voglia di divertirsi… anche con i riflettori puntati addosso.

