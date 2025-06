Chiara Ferragni, arriva il “no” che spiazza tutti: cosa sta succedendo

Personaggi Tv. Nel mare agitato del gossip italiano, Chiara Ferragni resta protagonista, anche quando – come questa volta – è solo per smentire. A farlo è il settimanale Chi, che mette a tacere definitivamente tutte le voci sull’influencer. Il magazine diretto da Alfonso Signorini, smontando l’ennesima ricostruzione basata su voci di corridoio e supposizioni a effetto.

Nessuna tv per Chiara Ferragni: rifiutate tutte le proposte

Secondo quanto riportato da Chi, Chiara Ferragni avrebbe ricevuto diverse proposte televisive per i prossimi mesi, specialmente per partecipazioni a programmi di interviste, magari anche per spiegare e riposizionare la propria immagine pubblica dopo lo scandalo dei pandori. Ma la risposta dell’imprenditrice è stata chiara e definitiva: “No, grazie”. Un rifiuto che arriva in un momento delicato, mentre anche i suoi negozi monomarca iniziano a chiudere i battenti e il clamore mediatico legato alle sue attività imprenditoriali si affievolisce. Chi si aspettava un suo rientro “strategico” in TV per rilanciare la propria figura pubblica, dovrà mettersi l’anima in pace. Almeno per ora.

Chiara Ferragni a “Ballando con le stelle”? Arriva la smentita

Chiara Ferragni ha deciso di stare lontana dalla televisione, almeno per il momento. Questo significa che l’influencer non parteciperà nemmeno a Ballando con le stelle. È proprio Chi a smentire questa notizia che circolava già da giorni. “Non parteciperà né come concorrente né come ballerina per una notte”, si legge sul magazine, come riporta Fanpage. E mentre Chiara si tiene ben lontana dal mondo del gossip, intanto continuano a circolare rumors a proposito di un presunto nuovo flirt di Fedez.

