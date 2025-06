“L’Isola dei famosi” chiude: svelata la data della finale

News Tv. Il conto alla rovescia per la finale de L’Isola dei Famosi 2025 è ufficialmente iniziato. Dopo settimane di prove estreme, tensioni in Palapa e dinamiche sempre più accese, il reality show di Canale 5, condotto quest’anno da Veronica Gentili, ha finalmente una data per il suo epilogo. L’Isola dei famosi si chiuderà così con un’edizione che ha cercato di rilanciare il format tra volti nuovi, nuove regole e un ritmo serrato.

Veronica Gentili, tra sfida personale e responsabilità di rete

Dopo anni di conduzione affidata ad Ilary Blasi e, prima ancora, ad Alessia Marcuzzi, questa edizione ha segnato l’esordio di Veronica Gentili alla guida di un reality show di prima serata. Una scommessa da parte di Pier Silvio Berlusconi, che ha voluto puntare su un volto giornalistico, capace di gestire dinamiche complesse con sobrietà ma anche determinazione. Con l’Isola dei Famosi 2025 in dirittura d’arrivo, gli ascolti delle prossime settimane saranno cruciali per valutare il futuro del format, ma intanto la macchina del reality è lanciata verso una finale che promette tensione e colpi di scena, in puro stile Mediaset.

Un’edizione breve ma intensa: tutto in meno di due mesi

L’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi è partita lo scorso 7 maggio, distinguendosi fin da subito per la sua durata più compatta rispetto al passato. Un reality breve ma dal ritmo accelerato, con dinamiche condensate e puntate che si sono susseguite a cadenza regolare, e che ora si avvicina al traguardo finale con una programmazione potenziata.

