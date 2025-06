“Vorrei dire una cosa a Meloni”: Iacchetti chiama in causa la premier (VIDEO)

News Tv. Un momento di forte intensità emotiva quello andato in onda nella puntata di martedì 10 giugno 2025 di È sempre Cartabianca. In collegamento da casa, Enzo Iacchetti ha condiviso un accorato appello per le vittime di Gaza, rivolgendosi direttamente alla coscienza collettiva e citando anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un passaggio che ha scosso lo studio e il pubblico a casa.

Leggi anche: “Tradita davanti a tutti, sono finita in terapia”: l’ex fidanzata del famoso di “Amici” si sfoga

Iacchetti: “Mi basterebbe una parola per credere ancora nella mia Nazione”

Invitato da Bianca Berlinguer a dire la sua sul dramma che si consuma da mesi nella Striscia di Gaza, il comico e conduttore ha preso la parola con voce ferma: “Spero che qualcuno si svegli anche dall’altra parte, ad avere un’espressione di pietà per ciò che sta accadendo a Gaza. Per i bambini, per i civili, per le famiglie. Non ci scalfisce che ci sono 20mila bambini morti? Io non posso andare a letto pensando solo se domani ci sarà il sole o se sarò in vacanza”.

L’intervento di Iacchetti a “È sempre Cartabianca”

Un dolore che Iacchetti ha definito inconciliabile con i valori cristiani: “È inutile dire che siamo cristiani, se davanti a certe scene continuiamo a nascondere la testa. I bambini con il grano turco in mano mi fanno pena. Non è possibile che manchi la pietà. Non siamo più capaci nemmeno di dire: ‘mi fanno pena’”. Poi Iacchetti ha chiamato in causa Giorgia Meloni.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva