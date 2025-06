“Tradita davanti a tutti, sono finita in terapia”: l’ex fidanzata del famoso di “Amici” si sfoga

Personaggi Tv. La 24ª edizione di Amici si è appena conclusa, ma il sipario non sembra voler calare del tutto sugli allievi più chiacchierati del talent. Uno dei cantanti più amati di questa edizione è finito al centro di una nuova polemica sentimentale. A riaccendere la miccia è stata l’ex fidanzata, che ha rilasciato dichiarazioni forti sulle pagine del settimanale Di Più, accusandolo senza mezzi termini: “Mi hai tradita in tv davanti a tutti”.

Le accuse: “Per colpa tua sono andata in terapia”

Il titolo della rivista non lascia spazio a interpretazioni: “Parla la ex tradita di Amici: Trigno, per colpa tua sono andata in terapia”. Un’esplosione mediatica che riporta al centro del gossip la relazione ormai finita tra il cantante di Amici e la giovane tiktoker. Secondo il racconto di Ege Monaco, la rottura sarebbe avvenuta in maniera traumatica, scatenata dall’improvviso avvicinamento tra Trigno e Chiara Bacci, sua collega nel talent. Un rapporto che per molti era sotto gli occhi di tutti, ma che per Ege ha significato la fine di una storia e l’inizio di un periodo doloroso: “Mi hai umiliata davanti a milioni di persone”.

Lo sfogo social: “Il lupo perde il pelo…”

Già nei mesi scorsi, la modella aveva espresso il suo malessere attraverso i social. In un post al vetriolo, aveva puntato il dito sia contro Chiara Bacci che contro l’ex compagno. “Lei sapeva bene che lui era impegnato e invece si è subito buttata senza pensarci, e lui è un grande str***o come lo sono molti uomini”, aveva scritto. La rabbia, però, non si era fermata lì: “Confido nel karma, Chiara che gioisce della mia sofferenza conferma l’appellativo che le ho dato prima. Tienitelo, ma sappi che certe persone non cambiano. Il lupo perde il pelo ma non il vizio”. Parole dure, che oggi tornano a far rumore, supportate da nuove rivelazioni mediatiche.

