Cosa succede a “Ore 14”? Stop improvviso: svelato il motivo

Da lunedì 12 maggio 2025, uno dei programmi più noti della televisione italiana, “Ore 14“, condotto da Milo Infante, ha cessato temporaneamente la sua programmazione. La notizia ha suscitato molta curiosità tra il pubblico, ma il motivo esatto dello stop non è stato rivelato immediatamente.

Tutte le curiosità su “Ore 14”

“Ore 14” è un programma televisivo di lunga data che va in onda su Rai 2. Si tratta di una trasmissione che, nel corso degli anni, è diventata una finestra sulle notizie quotidiane, con un focus particolare su eventi di cronaca e temi di interesse generale. Il suo formato, che alterna interviste, reportage e commenti in studio, ha reso il programma apprezzato da un ampio pubblico, con un buon seguito tra i telespettatori di tutte le età. Il programma, che ha accompagnato gli spettatori nel pomeriggio, è stato uno dei punti di riferimento per l’informazione in diretta, trattando vari temi di attualità e cronaca. Da lunedì 12 maggio 2025, però, il programma ha subito uno stop improvviso. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)