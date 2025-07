“Pagliaccio, non mi piace più”. Temptation Island, volano gli stracci tra i due concorrenti: lei ci va giù pesante

News Tv. Nel corso della quarta puntata di Temptation Island, Valentina ha usato parole durissime nei confronti di Antonio, definendolo “pagliaccio” e annunciando di non provare più nulla per lui. Lo scontro accende il falò e segna un momento di rottura nella loro ospitata nel reality.

Il momento della verità nel capanno

Chiamata nel capanno nel corso della puntata, Valentina ha visto un video che mostrava Antonio avvicinarsi alla single Marta. Di fronte alle immagini, ha commentato: “Ho visto un Antonio pagliaccio… Per la prima volta non sono neppure gelosa”.

Al conduttore Filippo Bisciglia, Valentina ha spiegato che l’esperienza le ha fatto comprendere di volere serietà, non leggerezze: “Lui fa lo scemo ed è così nella vita reale, ma a me sinceramente adesso non piace più”.

Antonio crolla al falò

A sua volta chiamato al falò, Antonio è scoppiato in lacrime. Ha ammesso di rendersi conto del legame profondo con Valentina ma di sentirsi ferito e tradito dalle sue parole. Secondo alcune fonti, avrebbe dichiarato di amarla e di volerle dimostrare il suo affetto.

