“Temptation Island”, arriva il primo tradimento della stagione (spoiler)

News Tv. Nuovi colpi di scena infiammano il villaggio dei sentimenti a poche ore dal doppio appuntamento settimanale con Temptation Island 2025. Il pubblico di Canale 5, già scosso dalle immagini spoilerate, si prepara a una puntata ricca di emozioni forti e rotture dolorose. Protagonista del prossimo episodio sarà una delle coppie più discusse del programma, al centro di un vero e proprio terremoto emotivo. E stavolta, la parola “tradimento” non sarà solo una metafora.

Un doppio appuntamento che promette scintille

Il doppio episodio di Temptation Island previsto per mercoledì 23 e giovedì 24 luglio si preannuncia come uno dei più intensi dell’edizione. I fan del programma non nascondono l’attesa per scoprire se la coppia protagonista del tradimento ci sarà una rottura definitiva o un ultimo tentativo di confronto. Il reality condotto da Filippo Bisciglia continua a macinare ascolti da record, e non sorprende che Mediaset abbia deciso di aggiungere una puntata extra al format. Cosa vedremo nelle prossime puntate?

Simone cede alla passione: il bacio con la tentatrice

Secondo quanto anticipato da Dagospia, nelle puntate di mercoledì 23 e giovedì 24 luglio, Simone finirà per baciare una tentatrice. Ma la vera sorpresa è che non sarà Eva Giusti, la single con cui aveva mostrato complicità fin dai primi giorni. Il gesto, inaspettato e inequivocabile, verrà interpretato come un tradimento a tutti gli effetti.

Le immagini del bacio, anticipate negli spoiler finali della scorsa puntata, sono state confermate da nuove indiscrezioni. Simone avrebbe sviluppato un feeling improvviso con un’altra ragazza nel villaggio, lasciandosi trascinare dall’attrazione in modo totale. Una svolta clamorosa che mette a rischio la sua permanenza nel programma e soprattutto il suo rapporto con la fidanzata. Come reagirà la fidanzata Sonia?

