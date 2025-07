Belen torna in Tv: il retroscena sul nuovo progetto Rai

Personaggi Tv. Dopo mesi di silenzio e lontananza dai riflettori, Belen Rodriguez si prepara a un clamoroso ritorno in televisione. Il suo nome circola con sempre più insistenza tra le ipotesi più forti della prossima stagione Rai, alimentando la curiosità dei fan e degli addetti ai lavori. Nessuna conferma ufficiale, ma i ben informati parlano di un progetto di grande visibilità, perfettamente cucito su misura per lei. Il conto alla rovescia è iniziato: Belen è pronta a riprendersi la scena.

Belen, una lunga pausa dalla televisione

Lontana dalla TV da oltre un anno, Belen Rodriguez ha vissuto una fase di profonda riflessione. Da ex presenza costante del palinsesto televisivo italiano, la conduttrice ha scelto consapevolmente di prendersi una pausa per tutelare la propria salute mentale e recuperare l’equilibrio personale. Una crisi esistenziale e una depressione che l’hanno portata a fare i conti con sé stessa, mettendo da parte le luci dello spettacolo.

“Non mi amavo più. Per ritrovarmi ho rinunciato alla mia carriera con il rischio di perderla”, aveva raccontato in un’intervista al settimanale Chi. Parole che hanno scosso il pubblico, offrendo un lato inedito e più vulnerabile della Rodriguez, che ha ammesso di aver trascurato l’amore per sé stessa e per i suoi affetti. “Ho lasciato perché, in quel momento, non avrei portato rispetto al mio lavoro”, aveva aggiunto, sottolineando la volontà di allontanarsi da un sistema che non sentiva più suo.

Belen Rodriguez pronta per un nuovo debutto

Dopo un lungo silenzio televisivo e un periodo personale complesso, Belen Rodriguez si prepara a tornare, ma stavolta in una veste completamente inedita. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Giuseppe Candela su Dagospia, la showgirl argentina sarà una delle protagoniste della nuova stagione radiofonica di Radio 2, al via nell’autunno 2025.

Un passo importante, che segna un ritorno pubblico lontano dai riflettori tradizionali, ma con la voglia di raccontarsi e mettersi in gioco in un contesto nuovo e più intimo. Questo però non sarà l’unico progetto che vedrebbe come protagonista Belen Rodriguez.

